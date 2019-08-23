14 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
бокситовая шахта (2007) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье шахтер потерял на службе руку и отсудил за это 3 миллиона

Работник шахты "Рудная" отсудил у нее солидную компенсацию за потерю на службе конечности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.

Руководство АО "Сарановская шахта "Рудная" грубо нарушило правила эксплуатации оборудования. Это привело к сбою технологического процесса, спровоцировавшего чрезвычайную ситуацию. Заступив на смену, контролер дробления горной массы приступил к работе на неисправной установке, у которой истек срок годности экспертизы промышленной безопасности.

Причиной трагедии стало использование фабричной установки с неисправным датчиком контроля бокового схода ленты. Также не было механического устройства очистки барабана от глины и ограждения травмоопасных зон. В тот день ленту конвейера вывернуло из-за скопившейся осадочной породы. Дробильщик заметил неполадку и попытался самостоятельно исправить ее. Не отключив оборудование, он металлической пластиной начал убирать налипшую глину.

Приспособление случайно выскользнуло и зацепилось за свитер. Левую руку стало затягивать между лентой и барабаном. Освободиться рабочий не смог и в итоге потерял конечность. Пострадавший бросился в медпункт шахты, откуда его госпитализировали в Чусовскую районную больницу.

Руководство цеха знало о методике очистки барабана, но не только не соблюдало требования охраны труда, но и поощряло проведение таких работ при включенном конвейере – это способствовало выполнению ежемесячного плана, влияющего на размер зарплаты. Бездействие начальства, которое знало о неисправностях, грубо нарушало технику безопасности, а также обязано было предвидеть возможные последствия, привело к тяжелым травмам рабочего.

Суд взыскал с работодателя пострадавшего 3 млн руб. компенсации. Деньги списаны сотрудниками ФССП с расчетного счета организации и направлены рабочему.

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В Прикамье шахтер потерял на службе руку и отсудил за это 3 миллиона

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Теги: сарановская шахта Рудная, рука, компенсация вреда



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