14 Сентября 2020
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экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

ВОЗ пока не нашла доказательств вреда от микропластика в питьевой воде

Убедительных доказательств того, что содержащийся в питьевой воде микропластик вреден для здоровья, пока нет, говорится в докладе ВОЗ.

Как сообщается на сайте организации, по результатам исследования, частицы микропластика, размер которых превышает 150 мкм, не растворяются в организме человека. А вот нано- и крайне малые частицы всасываются в организм человека.

Эксперты отмечают, что для полноценных выводов необходимы дополнительные исследования, в первую очередь касающиеся нанопластика.

Ранее корейские ученые обнаружили в образцах поваренной соли частицы пластика. Как отмечают специалисты, больше всего микропластика найдено в морской соли в Индонезии. Это происходит из-за загрязнения морской воды пластиковыми отходами.

В начале 2018 года сообщалось, что мусорное пятно в Тихом океане по площади в три раза превзошло Францию. Согласно исследованию Гринпис, морской мусор наносит урон как минимум 267 биологическим видам со всего мира.

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ВОЗ пока не нашла доказательств вреда от микропластика в питьевой воде

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Теги: воз, микропластик, питьевая вода



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