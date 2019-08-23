14 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Ямальская 11, аварийный дом, потолок (2019) | Фото: vk.com/id467524924

Дом северянки покрылся трещинами, пока она была в отпуске. Жильцы боятся обрушения

В Салехарде жильцы дома по адресу Ямальская боятся обрушения здания: дом покрылся трещинами, а вчера в ванной комнате квартиры одной из жительниц дома Юлии Р. рухнул потолок, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии дома она опубликовала в соцсетях. По словам женщины, трещины она обнаружила 6 августа, когда вернулась из отпуска.

Получить оперативный комментарий от мэрии по ситуации с домом не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Ямальская 11, аварийный дом, трещины(2019)|Фото: vk.com/hearsalehard

Ямальская 11, аварийный дом, потолок(2019)|Фото: vk.com/id467524924

Как сообщает "Московский комсомолец. Ямал", домом пообещали заняться в управлении ЖКХ, а 15 августа Юлия Рженева встретилась с главой администрации Салехарда Иваном Кононенко. Ей пообещали разобраться в ситуации, однако женщина опасается, что пока комиссия принимает решение по признанию дома аварийным, дом попросту разрушится. Ночью жильцы слышат, как трещит дом.

Кроме того, жители подъезда были вынуждены вызывать МЧС, поскольку входные двери иногда перестают открываться из-за перекосов здания.

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Дом северянки покрылся трещинами, пока она была в отпуске. Жильцы боятся обрушения

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Теги: Ямальская 11, аварийный дом, потолок, трещины, обрушение



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