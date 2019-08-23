Дом северянки покрылся трещинами, пока она была в отпуске. Жильцы боятся обрушения

В Салехарде жильцы дома по адресу Ямальская боятся обрушения здания: дом покрылся трещинами, а вчера в ванной комнате квартиры одной из жительниц дома Юлии Р. рухнул потолок, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии дома она опубликовала в соцсетях. По словам женщины, трещины она обнаружила 6 августа, когда вернулась из отпуска.

Получить оперативный комментарий от мэрии по ситуации с домом не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Как сообщает "Московский комсомолец. Ямал", домом пообещали заняться в управлении ЖКХ, а 15 августа Юлия Рженева встретилась с главой администрации Салехарда Иваном Кононенко. Ей пообещали разобраться в ситуации, однако женщина опасается, что пока комиссия принимает решение по признанию дома аварийным, дом попросту разрушится. Ночью жильцы слышат, как трещит дом.

Кроме того, жители подъезда были вынуждены вызывать МЧС, поскольку входные двери иногда перестают открываться из-за перекосов здания.