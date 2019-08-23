14 Сентября 2020
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Общество В России
Метро 2033 (2019) | Фото:ТВ-3

"Газпром-Медиа" экранизирует роман Глуховского "Метро 2033"

ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") запустили производство фильма по роману Дмитрия Глуховского "Метро 2033". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТВ-3, премьера ленты назначена на 1 января 2022 года.

По вселенной "Метро 2033" написано несколько серий. Сам Глуховский написал еще "Метро 2034" и "Метро 2035", имеется около сотни изданных в серии романов-фанфиков. Также вышли несколько игр для PC, Xbox, PlayStation. Оригинальная книга была переведена на 40 языков, а ее общий тираж превысил 5 млн экземпляров. Запущенная экранизация будет первой.

"Мы очень рады, что наша компания подписала договор с Дмитрием Глуховским. Книга российского автора получила международное признание и стала частью культурного кода для поклонников фантастики и геймеров всей планеты. Для нас и холдинга "Газпром-Медиа" - это проект мечты, самый амбициозный и масштабный фильм, который когда-либо нами запускался. Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга", - рассказал продюсер фильма Валерий Федорович ("Полицейский с Рублевки", "Сладкая жизнь", "Чернобыль: Зона отчуждения").

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"Метро 2033" - мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, не смотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить "Метро". Наши амбиции совпали - создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию "Метро" и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придётся хорошо поработать - иначе горы не свернёшь", - сказал Дмитрий Глуховский.

Съемки фильма стартуют в 2020 году.

"В нашей стране за последние десятилетия сложился настоящий поп-культ постапокалипсиса, а, значит, и потенциал для кассовых сборов. Книги братьев Стругацких и Дмитрия Глуховского, Fallout и Last of Us в компьютерных играх, "Ходячие мертвецы" в сериалах и "Безумный Макс" в кино - это лишь небольшой список того, что популярно у россиян всех возрастов в разных сферах развлечений. Поэтому мы планируем для фильма масштабную рекламную кампанию, какой еще никогда не делали. В ближайшее время мы расскажем, кто станет режиссером "Метро 2033", кто напишет сценарий и огласим кастинг. Среди создателей и актеров планируются звёздные фамилии", - отметил сопродюсер проекта Евгений Никишов ("Полицейский с Рублевки", "Сладкая жизнь").

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"Газпром-Медиа" экранизирует роман Глуховского "Метро 2033"

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Теги: метро 2033, дмитрий глуховский, экранизация, газпром-медиа



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