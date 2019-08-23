Дом родителей Зеленского в Кривом Роге вновь "заминировали" неизвестные

В дом родителей нового президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге наведалась полиция.

Известно, что силовики приехали к дому, где живут родственники главы государства, после того, как в полицию поступил звонок о его минировании. В сообщении также говорилось, что под угрозой взрыва находится ряд объектов в Киеве. В результате информация не подтвердилась.

Как напоминает Infox.ru, дом родителей Зеленского уже "минировали" в мае: тогда полиция также не нашла никакой бомбы. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

Напомним, на днях Владимир Зеленский высказался о возможном возвращении России в состав G8. По словам украинского президента, чтобы сделать это, сперва нужно "вернуть Крым".