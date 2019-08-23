14 Сентября 2020
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Общество Пермский край
люди толпа праздник (2009) | Фото:cnews.ru

В начале сентября Пермь отпразднует День рождения реки и проведет международный марафон

Пермь готовится к насыщенным выходным в начале сентября. 7 и 8 числа в городе пройдут Пермский международный марафон, фестиваль "День рождения реки", который пришел на смену Дню набережной и станет началом большого городского проекта "Город рек".

Подготовку к мероприятиям обсуждали сегодня в оргкомитете городской администрации.

"У нас будут колоссально насыщенные выходные дни. В городе пройдет сразу несколько мероприятий. Уровень – международный, российский, краевой, городской. Кроме марафона и Дня рождения реки, состоится уже традиционный Молодежный форум. Мы постарались развести мероприятия по времени, чтобы желающие могли побывать на всех интересных локациях. От такой насыщенной событийной линейки выиграют и горожане, и гости города. Давайте постараемся, чтобы было все красиво, организовано и безопасно, будем рассчитывать на хорошую погоду", - начал заседание глава города Дмитрий Самойлов.

На оргкомитете рассматривались такие важные вопросы, как организация безопасности мероприятий марафона, перекрытие дорожного движения и работа общественного транспорта.

Одним из вопросов повестки стал доклад председателя комитета по физической культур и спорту администрации Перми Сергея Сапегина о ходе подготовки к масштабному спортивному событию. Ранее было озвучено, что призовой фонд Пермского международного марафона в этом году будет увеличен. Подробнее об этом здесь. Таким образом, денежные призы за 2-6 места на дистанции 42,195 км и за 1-3 места на дистанции 21,1 км будут больше, чем в предыдущие годы в среднем на 30%. 

В ходе заседания были озвучены новые суммы призовых выплат. Так, за 2 место на марафонской дистанции призеры среди мужчин и женщин получат по 250 тыс. рублей, за 3 место – 100 тыс. рублей, за 4 место – 70 тыс. рублей, за 5 место – 50 тыс. рублей, за 6 место – 30 тыс. рублей.

За 1 место на дистанции 21,1 км победители среди мужчин и женщин получат 100 тыс. рублей, за 2 место призеры получат по 50 тыс. рублей, за 3 место – 30 тыс. рублей. Главный приз в 500 тыс. рублей для победителей среди мужчин и женщин на марафонской дистанции сохранится, также сохранится размер выплат по возрастным категориям.

На текущий момент регистрацию прошли 8,6 тысяч участников. Регистрация на длинные дистанции продолжается на сайте Пермского международного марафона.

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В начале сентября Пермь отпразднует День рождения реки и проведет международный марафон

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Теги: международный марафон, день рождения реки



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