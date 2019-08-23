СМИ: Индия может начать производство ракетных двигателей по российской лицензии

В Индии может быть локализовано производство ракетных двигателей по технологии российского НРО "Энергомаш". "Сегодня мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии", - цитирует РБК гендиректора "Энергомаша" Игоря Арбузова.

Ранее курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы.

Издание предполагает, что речь может идти о двигателях РД-180 (с тягой 400 т), от которых американцы несколько раз обещали отказаться уже к 2022 году.