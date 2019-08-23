14 Сентября 2020
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роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

СМИ: Индия может начать производство ракетных двигателей по российской лицензии

В Индии может быть локализовано производство ракетных двигателей по технологии российского НРО "Энергомаш". "Сегодня мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии", - цитирует РБК гендиректора "Энергомаша" Игоря Арбузова.
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Ранее курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы.

Издание предполагает, что речь может идти о двигателях РД-180 (с тягой 400 т), от которых американцы несколько раз обещали отказаться уже к 2022 году.

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СМИ: Индия может начать производство ракетных двигателей по российской лицензии

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Теги: индия, энергомаш, ракетные двигатели, сша



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