Глава Оханска попал в ДТП в Удмуртии. Чиновник госпитализирован

Глава прикамского Оханска Дмитрий Байдин попал в аварию в Удмуртии, передает корреспондент Накануне.RU.

Об аварии рассказал в своем Facebook политобозреватель газеты "Звезда" Евгений Плотников, он прикрепил к посту видео, на котором видны последствия аварии. Чиновник ехал за рулем "Тойоты камри". Авария произошла близ Воткинска утром 22 августа.

"От новенькой "камри" остались одни колёса и груда металлолома. Говорят, водитель "родился в рубашке", а у меня такое ощущение, что глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин родился в бронежилете. Именно он был за рулём той машины. Знакомые сообщили, что у него ушиб грудной клетки, сломан нос, ключица. Он был госпитализирован в реанимацию Воткинской горбольницы в бессознательном состоянии", - пишет Плотников.

К вечеру 22 августа он пришёл в себя, и даже смог поговорить с женой.

"Сегодня его транспортируют в Пермь", - уточнил Плотников.