14 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Авария в Удмуртии мэр Оханска (2019) | Фото: vk.com/id155961722

Глава Оханска попал в ДТП в Удмуртии. Чиновник госпитализирован

Глава прикамского Оханска Дмитрий Байдин попал в аварию в Удмуртии, передает корреспондент Накануне.RU.

Об аварии рассказал в своем Facebook политобозреватель газеты "Звезда" Евгений Плотников, он прикрепил к посту видео, на котором видны последствия аварии. Чиновник ехал за рулем "Тойоты камри". Авария произошла близ Воткинска утром 22 августа.

"От новенькой "камри" остались одни колёса и груда металлолома. Говорят, водитель "родился в рубашке", а у меня такое ощущение, что глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин родился в бронежилете. Именно он был за рулём той машины. Знакомые сообщили, что у него ушиб грудной клетки, сломан нос, ключица. Он был госпитализирован в реанимацию Воткинской горбольницы в бессознательном состоянии", - пишет Плотников.

К вечеру 22 августа он пришёл в себя, и даже смог поговорить с женой.

"Сегодня его транспортируют в Пермь", - уточнил Плотников.

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Глава Оханска попал в ДТП в Удмуртии. Чиновник госпитализирован

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Теги: Дмитрий Байдин, Оханск, Воткинск, Удмуртия



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