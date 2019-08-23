Только четыре региона РФ выполняют майские указы по зарплатам бюджетников

Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону продолжили только четыре субъекта России.

В первой половине 2019 года установленных выплат достигли в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников. Хуже всего указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.

Отметим, в мае глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента с кабинетом министров доложил, что в 13 регионах страны пока нет денег на индексацию зарплат бюджетников.

Тем не менее, Топилин позволил себе оптимизм. Он заявил, что власти надеются на рост доходов регионов, и к концу года они все-таки должны изыскать деньги на повышение зарплат бюджетников. Он отметил также, что в минувшем году были полностью выполнены майские указы.