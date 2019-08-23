Boeing собирается выпускать по 57 самолетов линейки 737 ежемесячно к середине следующего года

Американская корпорация Boeing сообщила поставщикам, что собирается довести производство самой продаваемой на сегодня линейки – 737 - до 52 самолетов в месяц в феврале 2020 года, а затем повысить этот показатель до рекордных 57 самолетов в месяц к июню, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из инсайдеров, Boeing объявил о своих планах более чем сотне поставщиков на онлайн-совещании 30 июля. При этом представители корпорации отметили, что все будет зависеть от того, одобрят ли регуляторы возвращение модели MAX в небо в четвертом квартале 2019 года.

За первые семь месяцев 2019 года Boeing поставила на 38% меньше самолетов, чем за тот же период годом ранее. Главная причина снижения показателя – проблемы с моделью 737 MAX.

С января по июль 2019 года поставки составили всего 258 самолетов (417 в 2018 году). Это значительно меньше, чем у главного конкурента – Airbus за то же время поставил 458 самолетов. Как отмечает Reuters, американская корпорация потеряла статус самого крупного авиапроизводителя в мире, который она удерживала на протяжении последних семи лет.

Напомним, авиационные власти по всему миру приземлили модель Boeing 737 MAX после двух катастроф (в октябре 2018 и марте 2019), в которых погибли 350 человек. Предположительно, причиной стал дефект программного обеспечения. Boeing работает над обновлением ПО и устранением дефектов. По словам главы корпорации Денниса Мюленбурга, уже в сентябре компания будет готова к испытаниям со стороны авиационных властей, вернуть в небо самолеты Boeing надеется к новому году.