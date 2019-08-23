У дольщиков Нижнего Тагила украли миллионы

В Нижнем Тагиле похищены средства дольщиков. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о строительстве жилого дома №2 в ЖК "Тимирязевский": проверка показала, что неустановленными лицами из числа руководителей ООО "СУ-1" было совершено хищение средств 29 участников долевого строительства данного дома. По данным ведомства, сумма похищенного составила не менее 8,8 млн руб.

Следственными органами возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале вынесли приговор недобросовестному застройщику. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, отправили в колонию и оштрафовали.