Половина украинцев уже считают, что страна движется в правильном направлении

50% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. Об этом говорит опрос фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Такой высокий показатель зафиксирован впервые за все время опросов, которые проводятся с 2004 года. Причем довольство курсом страны падает с возрастом: до 30 лет 71% довольных, после 60 лет - 39%. Разделение по регионам тоже есть, но менее выражено. На Западе довольных 63%, на Юге и Востоке - 42%.

Интересно, что последний раз всплеск числа довольных развитием событий в стране был в апреле 2010 года. Это было сразу после победы Виктора Януковича на выборах президента. В 2009 году таких было лишь 7%, а в 2010-м - 35%. Нечто подобное зафиксировано сейчас. В декабре 2018 года довольных было 18%, сегодня - 50%. Уже через год при Януковиче довольных стало только 16%. Как-то будет при Владимире Зеленском?

Политическую ситуацию в стране оценивают в целом как благополучную 5% опрошенных, как спокойную - 26%, как напряженную - 53%, как критическую и взрывоопасную - 8%. Это намного лучше прошлогодних показателей, когда четверть украинцев оценивали ее как критическую.

В эти результаты опроса украинцев вписывается другой показатель. Как сообщало Накануне.RU, число сторонников внеблокового статуса на Украине за год выросло в 1,5 раза - с 24% до 36%, а доля сторонников НАТО снизилась с 46% до 40%. То есть приход к власти Зеленского внес некоторое успокоение в жизнь украинцев, что населению очень понравилось. При этом антироссийский курс сохранился, но он не так агрессивно нагнетается. Вероятно, это максимум, но что население страны может рассчитывать, но оно довольно и этим.