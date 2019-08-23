14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ртутный градусник (2015) | Фото: btblady.com

В Югре еще пять человек заболели менингитом. Больше всего заболевших в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора, в настоящий момент в автономном округе зарегистрировано 80 случаев таких заболеваний. Из них пять человек болеют энтеровирусным менингитом.

Больше всего заболевших энтеровирусом в Сургуте - 36 случаев, Нижневартовске - 14 случаев и в Ханты-Мансийске - 12 случаев. Чаще всех болеют дети до трех лет. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что симптомами болезни у детей является повышение температуры, рвота, головокружение, боли в голове, животе и иногда спине. Заболевших детей необходимо изолировать от общения с другими детьми.

Регистрируются эпидемиологические очаги с двумя и более случаями в организованных коллективах Ханты-Мансийска, Когалыма и Сургута.

Специалисты напоминают, что энтеровирусы передаются через грязную воду, немытые овощи и фрукты, при купании в загрязненных водоемах, а также воздушно-капельным путем. Для того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, купаться только в официально отведенных для этой цели местах.

Напомним, 30 июля в нижневартовском детском дневном лагере "Радуга" был зафиксирован случай энтеровирусного менингита. Учреждение закрыли на 20 дней для предотвращения распространения болезни. В начале августа Роспотребнадзор сообщал о 99 случаях энтеровирусных инфекций, 14 из них энтеровирусный менингит.

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В Югре еще пять человек заболели менингитом. Больше всего заболевших в Сургуте

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Теги: энтеровирусная инфекция, роспотребнадзор, болезнь, менингит



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