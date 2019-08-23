14 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Авиационные власти США наберут пилотов со всего мира для испытаний Boeing 737 MAX

Похоже, Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) и Boeing готовы к началу процесса ресертификации модели 737 MAX.
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FAA заявило в четверг, 22 августа, что пригласит пилотов Boeing 737 MAX со всего мира для участия в испытаниях на тренажерах в рамках ресертификации после приземления MAX весной этого года, передает Reuters. Ранее авиарегулятор запросил у трех авиакомпаний США имена некоторых пилотов, которые летали на 737 не больше года (включая 737 MAX). В заявлении ведомства не говорится, какой (в часах) должен быть налёт у кандидатов для испытаний, но упоминается, что это должны быть линейные пилоты и у них должен быть опыт управления MAX.

Эта новость, как и известие о расширение штата Boeing в связи с предстоящими авральными работами по 737 MAX, обнадежила рынок. Возможно, ресертификация самолета начнется уже в ближайшее время и к зиме данный тип сможет вернуться в небо по всему миру.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.

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Авиационные власти США наберут пилотов со всего мира для испытаний Boeing 737 MAX

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Теги: boeing 737 max, faa, испытания, пилоты



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