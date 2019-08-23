Верховный суд РФ признал полигон ТБО в Полетаево законным

Верховный суд РФ признал законной и не подлежащей отмене территориальную схему по обращению с отходами в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минэкологии.

Суд признал законной работу полигона ТБО вблизи Полетаево, против которого выступают жители поселка.

Напомним, инициативная группа жителей села Полетаево второй год добивается отмены существующей терсхемы, ссылаясь на отсутствие у полигона документации после увеличения его мощности и емкости. В мае прошлого года областной суд признал противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему обращения с отходами в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. Верховный суд ставил решение облсуда в силе. Однако в минэкологии Челябинской области тогда заявили, что решение Верховного суда РФ распространяется на старую территориальную схему обращения с отходами, отмененную в июне, и не запрещает вывоз отходов на полигон ТБО вблизи Полетаево.

В минэкологии напомнили, что проект полигона прошел государственную экологическую экспертизу, где были оценены все экологические риски. Также в ведомстве отмечают, что из-за особенностей расположения земельного участка (уклона) под полигоном, даже в случае наступления непредвиденной ситуации, стоки потекут не в Шершни, а в другую сторону.

"Если терсхему отменить, полигон не перестанет функционировать и будет продолжать принимать отходы. Однако потоки отходов, предусмотренные территориальной схемой, будут нарушены, что повлечет нарушение публичных интересов. Челябинск уже пережил в прошлом году так называемый "мусорный кризис" и нового нам не нужно", - сказал начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что полигон в Полетаево развивается. Осенью здесь откроются две дополнительные мусоросортировки, цех обработки отходов и цех по утилизации крупногабаритного мусора.