СМИ: США могли получить в свое распоряжение танк Т-90

США могут располагать основным боевым танком Т-90 со сварной башней. Такое предположение в своем твиттере опубликовал эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa ("Новая военная техника") Дамиан Ратка, сославшись на собственный источник.

По словам Ратки, его собеседник видел этот танк и подтвердил, что это именно Т-90 со сварной башней. Кроме того, источник эксперта польского журнала сказал ему, что американцы "давным-давно" заполучили такую машину. Эксперт также высказал мнение, что Соединенные Штаты могли получить подобную технику от Индии или еще кого-либо, передает телеканал "360".

По предположению самого Ратки, данная машина может быть одним из вариантов Т-90С (производитель - НПК "Уралвагонзавод", входит в "Ростех").

Модернизированный Т-90С.

Напомним, что Индия заключила контракт на поставку Т-90 (под экспортным обозначением Т-90С) еще в 1999 году. Данная страна является крупнейшим покупателем Т-90С. Согласно информации из открытых источников за прошлый год, в распоряжении Индии находится свыше тысячи единиц такой техники.

Кстати, разговор о Т-90 у Ратки в твиттере зашел в комментариях к фотографиям с разбитой башней от Т-90. "Говорят, фото сделано в Крыму", - пишет Ратка, и тут же задается вопросом, мол, неужели это украинцы нанесли такой урон? "Или это жертва какого-то происшествия, связанного с обращением с боеприпасами (в прошлом это несколько раз случалось с российскими танками)? Больше вопросов, чем ответов", - пишет эксперт.