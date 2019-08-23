В столице ЕАО продавцы подняли цены на воду из-за паводка

Продавцы в Биробиджане подняли цены на бутилированную воду во время паводка, который пришел в область в конце июля.

Жители сообщают, что цена пятилитровой бутыли обычной воды теперь более 100 рублей.

Впрочем, некоторые предприниматели, напротив, бесплатно передают тонны питьевой воды для нужд жителей затопленных поселков, сообщает Regnum.

Напомним, 1 августа в Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

На реке Амур в области наблюдался рост уровней воды населенных пунктов Пашково, Ленинское, Нижнеспасское, Нагибово.

В районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты. Из-за наводнения закрываются пункты пропуска на границе с Китаем.