14 Сентября 2020
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Тетюхин, Куйвашев, госпиталь инновационных технологий (2014) | Фото: Накануне.RU

В Верхней Салде назовут площадь в честь Владислава Тетюхина и установят мемориальную доску на доме, где он жил

На доме в Верхней Салде, где жил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, будет установлена мемориальная доска в его честь. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

"Решение принято! На доме, в котором Владислав Тетюхин жил в Верхней Салде, установят мемориальную доску. Муниципалитет взял на себя оргвопросы, в том числе заручится согласием родственников легендарного промышленника", - написал Альшевских в своем Facebook.

Он добавил, что также администрация Верхней Салды пообещала назвать в честь Тетюхина площадь возле авиаметаллургического колледжа.

Доктор технических наук, действительный член РАИН Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни. В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре планируют поставить памятник его основателю.

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В Верхней Салде назовут площадь в честь Владислава Тетюхина и установят мемориальную доску на доме, где он жил

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Теги: Тетюхин, площадь, доска



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