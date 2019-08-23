В Верхней Салде назовут площадь в честь Владислава Тетюхина и установят мемориальную доску на доме, где он жил

На доме в Верхней Салде, где жил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, будет установлена мемориальная доска в его честь. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

"Решение принято! На доме, в котором Владислав Тетюхин жил в Верхней Салде, установят мемориальную доску. Муниципалитет взял на себя оргвопросы, в том числе заручится согласием родственников легендарного промышленника", - написал Альшевских в своем Facebook.

Он добавил, что также администрация Верхней Салды пообещала назвать в честь Тетюхина площадь возле авиаметаллургического колледжа.

Доктор технических наук, действительный член РАИН Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни. В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре планируют поставить памятник его основателю.