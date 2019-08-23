В Донецке установят уменьшенную копию московского памятника Пушкину и уже установили несколько памятников русским святым

Памятник Александру Пушкину появится в Донецке, в сквере у одноименного дворца культуры, вместо старого, недавно демонтированного в связи с аварийным состоянием. Об этом заявил глава администрации Буденновского района Донецка Владимир Гетов.

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Памятник будет представлять уменьшенную копию московского памятника Пушкину. Его высота будет равна росту самого Пушкина – 1,67 метра.

Церемония открытия запланирована на 25 августа, когда будет отмечаться День города.

Также на начало сентября запланирована установка бюста Николая II на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников. Работу ведет фонд "Возрождение".

В течение последнего года фонд без громкой огласки также установил в городе несколько памятников русским святым. Так, памятник цесаревичу Алексею установлен недалеко от недостроенной в его честь часовни. Памятник святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому) установлен на территории донецкой областной больницы им. Калинина, а преп. Сергию Радонежскому - рядом со Спасо-Преображенским собором.