Зауральское управление реабилитации территорий и защиты населения осталось без руководителя

Свой пост покинул начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Сергей Кетов, эту информацию Накануне.RU подтвердили в ведомстве.

22 августа Кетов работал последний день. Известно, что он написал заявление по собственному желанию.

Начальником управления он работал с апреля 2014 года, до этого Кетов с 1987 года служил в Государственной противопожарной службе МЧС России.