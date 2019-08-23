В АП "уведомили" деканов ВШЭ о недопустимости политической деятельности в стенах университета

Деканы и руководители подразделений Высшей школы экономики (ВШЭ) уведомлены о недопустимости политической деятельности в стенах университета. Об этом сообщает телеграмм-канал "Незыгарь".

Отмечается, что ректор Ярослав Кузьминов проводит беседы, самого его на днях вызывал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и "предложил прекратить фронду".

В Сети, тем временем, появилось открытое письмо сотрудников ВШЭ, в котором они заявляют, что не позволяют проводить в стенах вуза "радикальные политические акции, под каким бы предлогом это ни делалось".

"Политическая агитация внутри университета и, тем более, от имени университета противоречит Уставу и Декларации ценностей НИУ ВШЭ и отвергается всеми нами", - говорится в заявлении.

Сотрудники ВШЭ заявляют, что оказывают помощь Егору Жукову "в защите его гражданских прав безотносительно к политическим взглядам".

Напомним, ранее студент ВШЭ Егор Жуков стал одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. На кадрах в Сети видно, что Жуков координировал действия толпы перед столкновением с полицейским ограждением.

Как отмечает Regnum, именно вокруг Жукова развернулась широкая кампания в его поддержку, в которой участвуют в том числе и зарубежные СМИ и общественные институты.

"Обеспокоенность" арестом Жукова, в частности, выражают преподаватели-слависты из США, которые прямо требуют освободить его, а в противном случае угрожают российским вузам снижением рейтингов и возможностью "оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде".