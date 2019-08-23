В Роспотребнадзор не поступало жалоб на качество питания в сургутском тубдиспансере, пациенты которого объявили голодовку

В окружном управлении Роспотребнадзора прокомментировали информацию о том, что пациенты сургутского тубдиспансера объявили голодовку из-за качества питания, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 22 августа стало известно, что часть пациентов диспансера двое суток отказывается от питания, которое готовят в местной столовой. Пациенты уверены: их кормят некачественными продуктами. По их словам, в столовую ходят есть два-три человека, при этом в медучреждении лечатся 80 человек. Повара диспансера заявляют, что готовят по нормам Минздрава.

Замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила Накануне.RU, что запросы о качестве питания в диспансере со стороны органов прокуратуры не поступали. Какие-либо обращения, заявления и жалобы в сургутский отдел не поступали.