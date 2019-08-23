Минздрав прислал комиссию из-за увольнений тагильских хирургов, мэрия хранит молчание

В Нижнем Тагиле хирурги первой городской больницы решили уволиться полным составом по собственному желанию из-за несоответствия нагрузки и зарплаты. Несколько ранее было такое же массовое увольнение в Демидовской больнице. Ситуация в здравоохранении города Нижнего Тагила явно обостряется.

В город выехала комиссия из министерства здравоохранения Свердловской области, чтобы провести проверку. Руководство больницы в диалог с хирургами не вступает. Мэрия Нижнего Тагила заняла позицию стороннего наблюдателя. А проблема для города совсем не рядовая. Скандал уже приобрел общероссийский масштаб. Возможно, город мог бы ввести собственные надбавки, как это было когда-то с помощью учителям, но пока об этом нет никакой информации.

Горожане волнуются, что хирургическую помощь некому будет оказывать. Ведь, случись что, надо доехать до другой больницы, в другой район города, а иногда счет идет на минуты и кто-то может просто не успеть получить помощь.

По идее, мэра Владислава Пинаева и городскую власть такое положение вещей должно волновать в первую очередь. Но пока, к сожалению, руководство города никаких заявлений по этому поводу не сделало.

Пресс-секретарь мэрии Алла Жернакова не смогла дать комментарий нашему изданию, сославшись на совещание.

"Хирурги требуют больше денег вполне справедливо, нам трудно судить, сколько они получают, много или мало, цифры никто не приводит. Но то, что люди увольняются, наверное, это очень плохой симптом, который бьет не только по репутации руководства больницы, но и руководства города", - говорит помощник вице-мэра Владимир Инжеватов.

В приемной главного врача ГБ №1 Олега Николаева с руководством не соединили, сославшись на занятость руководителя, а сумму, которую получают хирурги сейчас, не озвучили по причине, что у них "нет таких данных". Комментарий по поводу хирургов будет подготовлен после посещения больницы комиссией из минздрава.

В минздраве региона уже успели заверить, что город не останется без медицинской помощи. Если хирурги уволятся, то дополнительные места организуют в других больницах.

Напомним, ранее точно такая же ситуация произошла с нижнетагильской "Демидовской" больницей, как сообщили в минздраве, на место уволившихся хирургов там уже нанимают новых.