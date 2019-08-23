Кинокомпания, снявшая фильм "Вий", подала иск к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру

Сложная ситуация сложилась вокруг компании "Русская фильм группа" (РФГ), которая занималась производством фильма "Вий" по мотивам произведений Гоголя. Несмотря на кассовый успех проекта (1,2 млрд руб.), во время съемок второй части, которая сейчас выходит в прокат под названием "Тайна печати дракона", РФГ была признана банкротом.

Фильм доделали с участием китайских партнеров - China Film Group. В картине снялись Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер (правда, в качестве приглашенных звезд, а не основных персонажей). Теперь конкурсные управляющие РФГ пытаются поправить финансовое положение обанкроченной российской кинокомпании – они подали в суд на китайских партнеров (не очень понятно, причем здесь Шварценеггер и Чан), мол, из кассовых сборов те должны вернуть 216 млн руб., вложенных в производство русскими, пишут "Ведомости".

Истец считает, что 216 млн руб. были привлечены российской стороной у частных инвесторов, которые хотят вернуть вложенные средства. При этом продюсер первого "Вия" Алексей Пеструхин (который тоже был признан банкротом) заявляет, что 200 млн руб. были получены от Фонда кино, и инвесторы и китайцы не имеют к ним отношения.