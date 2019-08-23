В Сургуте адвокат получил срок за то, что требовал от подзащитного 2 миллиона

В Сургуте наказан сотрудник "Гильдии адвокатов адвокатской палаты Югры": требовал от подзащитного крупную сумму за переквалификацию дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, адвокат в декабре 2016 года решил обмануть обвиняемого и заявил ему, что за 2 млн руб. может добиться переквалификации его дела, чтобы тот мог получить более мягкое наказание. Злоумышленник уточнил, что часть денег надо передать следователю. Однако в силу своего положения адвокат не мог повлиять на решения следствия. Клиент юриста обратился в правоохранительные органы.

Суд отправил адвоката на четыре с половиной года в колонию общего режима, оштрафовал на 200 тыс. руб. и на два года лишил его права представлять чьи-либо интересы в суде.