14 Сентября 2020
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Политика Липецкая область
игорь артамонов, рабочие, встреча (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Неприятный запах, старая поликлиника и нужда в новой школе. Чаплыгинцы рассказали Игорю Артамонову о насущных проблемах.

Жители Чаплыгина (Липецкая область) страдают от неприятного запаха в городе. Об этом они рассказали Игорю Артамонову во время встречи. Общались чаплыгинцы с главой региона во время посещения завода «Хавле Индустриверке», сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. Игорь Артамонов ознакомился с производством и ответил на вопросы сотрудников предприятия.

игорь артамонов, производство(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Наболевшей проблемой местные жители назвали неприятный запах, исходящий от отстойников крахмального завода. Предприятие функционирует в Чаплыгине 90 лет. За эти годы накопились тонны отходов производства, которые доставляют неприятности горожанам. Игорь Артамонов назвал ситуацию неприемлемой и требующей срочного решения.

«Это серьёзная проблема и мы будем незамедлительно её решать, – заявил Игорь Артамонов. – На 27 августа я назначил встречу с владельцем крахмального завода. Ждём от него план действий по устранению неприятного запаха в городе. Закрыть предприятие мы пока не можем, так как там работает 230 человек. Но, если сможем найти для них работу, то не исключено, что завод прекратит своё существование».

игорь артамонов, рабочие, встреча(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Также чаплыгинцы пожаловались на состояние учреждений здравоохранения. По словам горожан, в районной поликлинике много лет не было ремонта. Глава муниципалитета Юрий Сазонов сообщил, что в 2020 году в райцентре планируется строительство новой поликлиники.

рабочий, производство, предприятие, труд, рабочие перчатки, дрель, инструмент(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Говорили о мусорной реформе, ремонте дорог, тарифах на услуги ЖКХ, образовании. Местные жители спросили о перспективах строительства в городе новой школы. По словам родителей, сейчас учебное заведение располагается в здании бывшей налоговой инспекции, где нет подходящих условий для всестороннего развития детей.

«Мы стараемся ускорить процесс строительства школ в регионе, – прокомментировал Игорь Артамонов. – Федеральный центр выделяет средства только на одну школу в год. Но у региона потребности гораздо выше. Сейчас мы разрабатываем схему, когда школы строятся инвесторами, а государство в дальнейшем компенсирует расходы. В Министерстве просвещения подтвердили, что мы имеем право так работать. Это очень важно, потому что в Липецкой области много школ в плохом состоянии и их срочно нужно приводить в порядок».

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Неприятный запах, старая поликлиника и нужда в новой школе. Чаплыгинцы рассказали Игорю Артамонову о насущных проблемах.

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Теги: игорь артамонов, чаплыгин, встреча с рабочими, экологические проблемы



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