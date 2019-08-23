Стрельба в американском торговом центре: ранены четверо

Сразу четыре человека получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров Лос-Анджелеса.

По данным американских СМИ, стрелять по посетителям ТЦ начала некая женщина. Точное количество пострадавших сейчас уточняется.

В данный момент полиция штата Калифорния разыскивает подозреваемую, скрывшуюся с места преступления. Мотивы злоумышленницы пока что неизвестны, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, погибли 29 человек. Затем стрелок из Филадельфии захватил заложников, в итоге его удалось задержать. После этого президент США Дональд Трамп выступил за увеличение числа специальных учреждений для психически больных.