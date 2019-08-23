Группа "ГАЗ" может уже с октября сократить рабочую неделю и зарплаты

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября по 20 апреля, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ.

Решение связано в том числе с санкциями США. Меры, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей, которыми комплектуют "Газели".

В компании заявляют, что уведомления - превентивная мера, при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена.

"Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Там добавили, что в случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств.

"Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

4 июля сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали "Save GAZ" ("Спасите ГАЗ"), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей.

Ранее сотрудники предприятия "Автодизель", входящего в Группу ГАЗ, записали рэп с просьбой снять санкции с предприятия.По тексту композиции рабочие повествуют о любви к предприятию, бытовых трудностях, ипотеках, семьях и санкциях, которые влияют на все это.