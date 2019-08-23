В Кемеровской области в страшной аварии с катком погибли три человека

В Кемеровской области дорожная авария унесла жизни трех человек.

ДТП произошло рано утром 23 августа в Беловском районе региона, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кузбасса.

Toyota Rav 4 врезалась в каток. По предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем и выехал на край дороги, где в это время рабочие делали ремонт полотна.

На месте погиб сам водитель, а также два его пассажира. Еще одна пассажирка - несовершеннолетняя девочка - доставлена в больницу с травмами.