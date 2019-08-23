Очередной сотрудник Тюменского индустриального университета наказан за торговлю успешной сдачей госэкзамена и защитой диплома

29-летнего старшего преподавателя кафедры технологии машиностроения института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета наказали за взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе заочникам предстояло сдать госэкзамен и защитить диплом по профилю "Оборудование и технологии сварочного производства". Студенты через посредника обратились к старшему преподавателю, предложив ему за деньги написать итоговую квалификационную работу и помочь в успешной сдаче госэкзамена.

Преподаватель от каждого из студентов попросил по 60 тыс. руб., пообещав положительные оценки как за экзамен, так и за защиту дипломной работы. Кроме того, до этого педагог получал деньги (до 10 тыс. руб.) за положительные оценки за сдачу курсовых работ по нескольким дисциплинам, которые он преподавал. Всего сотрудник ТИУ обогатился на 942 тыс. руб..

Педагог оштрафован на 2,5 млн руб., ему гож запрещено преподавать. Изъятая взятка конфискована в доход государства. Ранее за дачу взятки осуждены 13 студентов, уголовные дела двоих их сокурсников рассматривает суд.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков.