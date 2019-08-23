14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
памятник Ленину, Челябинск, ремонт, (2018) | Фото: Накануне.RU

"Может, они не закончили еще?" Жители Челябинска возмущены состоянием памятника Ленину, который отреставрировали в 2018 году

Жители Челябинска возмущены состоянием памятника Владимиру Ленину на площади Революции, отремонтированного в конце прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

"Гулял мимо главного Ленина. У швов полированный гранит грубо зашкурен, создавая ощущение обмазанности каким-то клеем, все в каких-то сколах, замазка швов уже крошится, плиты стоят криво. Может, они не закончили ещё? Или это итог работы?" - написал на своей странице в Facebook житель города Павел Кочнев.

памятник Ленину, Челябинск, дефекты,(2019)|Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000581640235

В комментариях его поддержали и другие жители города.

"Просто позорище, - пишут пользователи. – Был нормальный гранит - стал современный".

памятник Ленину, Челябинск, дефекты,(2019)|Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000581640235

Напомним, в конце ноября прошлого года в Челябинске состоялась официальная приемка ремонтных работ памятника Ленину. Ремонт архитектурного ансамбля должны были завершить до конца октября, но сроки сдвинулись. В начале августа ремонтные работы были приостановлены из-за жалоб общественности: работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. Стоит отметить, что к приемке монумент не почистили от снега. Однако объект приняли, хотя уже тогда коммунисты обратили внимание на уже образовавшиеся трещины в швах.

памятник Ленину, Челябинск, дефекты,(2019)|Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000581640235

Добавим, что на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции город выделил 14,8 млн руб. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис".

памятник Ленину, Челябинск, дефекты,(2019)|Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000581640235

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"Может, они не закончили еще?" Жители Челябинска возмущены состоянием памятника Ленину, который отреставрировали в 2018 году

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Теги: памятник Ленину, памятник, монумент, реконструкция, площадь революции,



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