14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
ракета Patriot (2009) | Фото:lenta.ru

Штаты отозвали свое предложение Турции по ЗРК Patriot

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.

"Наше предложение по Patriot истекло", - цитирует CNN со представителя госдепартамента.

По его словам, власти США предупреждали Турцию, что их предложение о продаже Patriot будет отозвано в случае принятия поставки С-400.

Ранее в августе министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявлял, что переговоры Турции с США по вопросу американских ЗРК Patriot продолжаются.

При этом он сообщил, что поставка первой батареи первого дивизиона С-400 успешно завершена, поставка второй батареи ожидается в августе - сентябре 2019 года, сообщает Regnum.

Напомним, США отказались продавать Турции истребители F-35 после того, как эта страна закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции самолеты.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп сейчас рассматривают антитурецкие санкции, однако окончательное решение еще не принято.

Турция пригрозила ответить на возможные санкции США из-за покупки С-400. Шаг может быть сделан, в том числе, по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.

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Штаты отозвали свое предложение Турции по ЗРК Patriot

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Теги: США, Турция, Patriot



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