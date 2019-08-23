14 Сентября 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Сразу несколько рейсов "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга оказались задержаны

Сегодня были задержаны сразу несколько рейсов из Екатеринбурга авиакомпании "Уральские авиалинии". Как передает корреспондент Накануне.RU, таковы данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.
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Так, рейс в турецкую Анталью должен был отправиться в 7 часов 20 минут, но теперь запланированное время вылета - 13.20. Самолет до Санкт-Петербурга должен был вылететь в 6.25, но посадка на рейс закончилась лишь несколько минут назад. Также завершилась посадка на рейс до Москвы, который должен был отправиться в 8.15. А еще один рейс до столицы должен был вылететь в 10.30, но теперь планируемое время - 11.40.

Также сообщалось, что минувшей ночью "Уральские авиалинии" на шесть часов задержали рейс из Москвы в Екатеринбург.

"Значительные корректировки в расписании самолетов авиакомпании связаны с недавним инцидентом. Потеря воздушного судна стала основной причиной переноса времени вылета данных рейсов и последующих. Авиакомпания старается минимизировать задержки и по возможности оповещает пассажиров о переносе времени вылета заблаговременно. Мы приносим извинения и делаем все возможное, чтобы восстановить расписание как можно скорее", - прокомментировали Накануне.RU ситуацию в пресс-службе "Уральских авиалиний".

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Сразу несколько рейсов "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга оказались задержаны

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Теги: Уральские авиалинии, рейсы, Екатеринбург



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