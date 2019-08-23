СКР изучит видеозаписи очевидцев, снимавших "чудо на кукурузе"

Следствие закончило работы на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.

Теперь эксперты изучают техническую документацию о состоянии аэродромного оборудования в Жуковском (откуда вылетел самолет), а также "иные документы, имеющие значение для установления истины", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального СУТ СКР.

"В настоящее время следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 15 августа самолет вылетел по маршруту Москва – Симферополь, во время взлета в двигатели попали птицы. Из-за полоски силовых установок экипаж принял решение садиться прямо на поле кукурузы, которое было по курсу движения. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

Между тем, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", в пятницу, 23 августа, аварийный борт прямо в поле начнут разрезать и вывозить с места посадки. "Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты. Также с самолёта удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию", - сообщили в пресс-службе.