14 Сентября 2020
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Общество
День государственного флага России, Соборная площадь (2019) | Фото: permkrai.ru

Парад ретро-автомобилей, шоу дронов и робоквест: в Перми с размахом отметили День флага России

Пермский с размахом отпраздновал День государственного флага РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края, одним из событий праздника стал парад ретро-автомобилей.

Колонна стартовала в 16.30 от площади Дружбы и проделала путь по бульвару Гагарина до сквера им. Юрия Гагарина, далее по улицам Героев Хасана и Стахановской, после чего повернула в центр – на Комсомольскую площадь, улицы Сибирскую и Монастырскую. Завершился путь ретро-авто на Соборной площади, где в 17.00 стартовала праздничная программа.

Автомобили остановились на верхней набережной. Гости праздника смогли не только осмотреть старинные авто, но и посидеть внутри и сделать снимки на память.

День государственного флага России, автопробег ретро автомобилей(2019)|Фото: permkrai.ru

Кроме того, для гостей и жителей столицы Прикамья на Соборной площади было организовано шоу дронов, робоквест и перформанс "Люди-самолеты".

Также на площадке работали аквагрим и фотозона. На склоне перед городской ротондой открылся арт-объект – гигантский флаг РФ. Также состоялись спортивные соревнования, например забег с флагами РФ, заезд на велосипедах и беговелах, и флешмоб "Сердце России".

День государственного флага России, Соборная площадь(2019)|Фото: permkrai.ru

С 19.00 до 22.00 гостям праздника была представлена концертная программа. Участие в ней принял академический хор "Млада", пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы города Перми. В финале праздника перед зрителями выступили Davlet Khan show из Екатеринбурга.

День государственного флага России, Соборная площадь(2019)|Фото: permkrai.ru

Организовать День флага помогли волонтеры. По словам волонтера Марины, она не первый год участвует в организации праздничных и спортивных мероприятий.

"Самое главное на таких праздниках – атмосфера. Люди становятся ближе друг к другу, их объединяет общая радость. Они смеются, болеют за спортсменов или поют любимые песни. Это здорово!" - подчеркнула она.

Добавим, что участниками праздника стали 3200 жителей и гостей Перми.

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Парад ретро-автомобилей, шоу дронов и робоквест: в Перми с размахом отметили День флага России

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Теги: День флага России, праздник, Соборная площадь



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