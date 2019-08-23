Чиновник из Дагестана по поддельным документам оформил себе пенсию, увеличив свой возраст в два раза

Дагестанский чиновник оформил себе поддельные документы, по которым увеличил свой возраст в два раза.

В отделе миграционной службы мужчина получил паспорт с неверными данными о возрасте, подделал трудовую книжку, в которой было написано, что с 1985 года мужчина работал в колхозе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики.

С марта прошлого года до настоящего времени мужчина незаконно получил более 150 тыс. руб. пенсии.

Сейчас на чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также по делу проходят и те, кто выдал мужчине поддельные документы.