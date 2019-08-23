14 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
Тимати AliExpress (2018) | Фото:YouTube

AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин

С 23 августа китайская платформа AliExpress запускает услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей. Покупатели смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель с момента получения посылки. Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой AliExpress ввел подобную услугу, пишет РБК.

"Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли", — поясняет причины появления сервиса Лю Вэй, гендиректор AliExpress в России. Сейчас средний чек покупки на площадке — $9–10.

Новая система должна помочь AliExpress повысить спрос на товары в категории "одежда и обувь" и убрать барьеры, связанные с опасениями не угадать размер, цвет, фасон выбранной одежды или обуви, рассчитывают в компании. В год количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн, рассказывал осенью 2018 года Лю Вэй в интервью изданию.

На первом этапе услуга будет распространяться на более чем 10 млн наиболее популярных товаров, далее — на весь ассортимент (сколько продлится первый этап, в AliExpress не уточняют).

Нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов.

 

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AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин

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Теги: AliExpress, возврат покупки, россияне



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