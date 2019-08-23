7-летний мальчик, пострадавший в результате стрельбы в Нижнем Тагиле, по-прежнему в тяжелом состоянии

7-летний мальчик, который пострадал в результате стрельбы из пневматического ружья в Нижнем Тагиле, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Напомним, в начале августа пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Мальчика без сознания доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Как пояснили в горздраве, за прошедшее время состояние пострадавшего не изменилось. Операцию по извлечению пули делать ему пока нельзя, так как он может умереть. В ведомстве добавили, что сейчас все зависит от внутренних сил мальчика.

Против стрелка возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении дела еще и по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".