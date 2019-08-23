14 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
(2006) | Фото: www.kust.ru

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Четыре из шести подлодок являются атомными. По словам источника, такое большое количество субмарин флот не получал с 1992 года.

"Адмиралтейские верфи" сдадут флоту две дизель-электрические подлодки: "Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт".

"Севмаш" должен сдать первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск". Также "Севмаш" сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852.

"Белгород" поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.

Напомним, в апреле была опубликована запись спуска на воду атомной беспилотной подлодки "Белгород", которая станет носителем "Посейдона".

Церемония состоялась 23 апреля в Северодвинске. За мероприятием в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

После спуска на воду, подводная лодка и беспилотники в течение двух лет будут проходить совместные испытания, после чего встанут на вооружение ВМФ России.

Атомная подлодка "Белгород" станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". Ранее передача подлодки ВМФ России планировалась в 2018 году. В 2012 году ее решили достроить по спецпроекту, и во время переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 "Акула", являющихся самыми большими в мире. АПЛ "Белгород" после спуска на воду будут достраивать на плаву.

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ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

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Теги: вмф, подлодки, флот



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