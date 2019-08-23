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Общество Пермский край
Аварийное жилье (2018) | Фото: permkrai.ru

Власти Прикамья дали 50 миллионов на расселение аварийного жилого дома для сирот в Нытве

Аварийный дом №48 по Ленина в Нытве, куда должны были поселить сирот, расселят за счет региональных властей. На это выделено 50 млн руб.. Все, кто сейчас живет в непригодном для этого здании, получат новые квартиры до конца ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее Следственный комитет России начал расследование из-за того, что в сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года мэрия Нытвы разрешила ввести в эксплуатацию многоквартирный дом №48 по проспекту Ленина. Согласно акту осмотра технического состояния жилья, оно имеет ряд дефектов и признаков аварийности отдельных конструктивных элементов. 22 августа 2019 года прокурор Прикамья Андрей Юмшанов на заседании краевого заксобрания сообщил, что всего в регионе 4,2 тыс. детей-сирот, однако освоено только 75% денег, выделенных в прошлом году на строительство для них жилья. В бюджет возвращено 166 млн руб. По состоянию на 1 июля, приобретено 186 жилых помещений из 914 запланированных. При этом "особо вопиющие примеры" покупки для сирот некачественного жилья есть в Нытве и Добрянке, отметил прокурор.

Ранее губернатор края Максим Решетников уже приезжал в Нытву и инспектировал дом. По итогам визита он поручил мэрии в кратчайшие сроки провести дополнительное обследование фундамента дома, чтобы определить техническое состояние здания. В конце мая обследование было завершено. Результаты работ показали, что отдельные конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии. В июне межведомственная комиссия признала дом №48 по Ленина аварийным. Региональные власти дали на его снос 50 млн руб., обладатели квартир получат новое жилье до конца ноября.

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Власти Прикамья дали 50 миллионов на расселение аварийного жилого дома для сирот в Нытве

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Теги: аварийное жилье, Нытва, Ленина 48, сироты



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