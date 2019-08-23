Минобороны показало первый полет нового беспилотника уральского производства

Министерство обороны России показало первый полет еще одного беспилотника – "Форпост-Р". Его производством занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), и с 2020 года начнется серийная поставка этого БПЛА в войска.

"Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежними остались лишь внешние обводы", - комментируют новинку в Минобороны.

Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств, отметили в оборонном ведомстве.

Беспилотник обладает и уникальными возможностями для своего класса: новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.

Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полёта – 18 часов, высота – до 6 тыс. м.

Напомним, на днях был продемонстрирован первый полет БПЛА "Альтиус-У" – этот беспилотник может находиться в воздухе более суток.