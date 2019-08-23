14 Сентября 2020
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комар насекомое кровосос рука энтомология (2008) | Фото: forum.digicam.ru

Россиянам угрожают смертельные лихорадки из-за миграции комаров

На черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму появились популяции двух видов комаров - переносчиков смертельных тропических болезней. Они переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.

Укусы этих насекомых могут привести, в частности, к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.

Кроме того, юг России уже атаковала лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Роспотребнадзор распространил сообщение о семи заболевших на Кубани.

Но угроза распространения тропических болезней куда масштабнее, поскольку если комар - переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион. При этом, по словам ученых, опасные насекомые продвигаются в Центральную Россию.

Ранее Москву накрыло по-настоящему экзотической напастью – в городе в больших количествах появились тропические постельные клопы. Как следует из названия, они не являются типичными обитателями средней полосы России. Самое неприятное отличие этого вида – насекомые хорошо передвигаются по гладким вертикальным поверхностям и, как и их более северные сородичи, моментально плодятся.

По данным Роспотребнадзора, численность этих насекомых с каждым годом увеличивается почти вдвое. Дезинфекторы отмечают, что у данного вида быстро вырабатывается иммунитет к ядам.

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Россиянам угрожают смертельные лихорадки из-за миграции комаров

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Теги: комары, лихорадки, юг россии



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