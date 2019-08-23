14 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
SSJ-100 Суперджет InterJet (2019) | Фото:Flickr

СМИ: единственный иностранный эксплуатант "Суперджетов" хочет их продать

Мексиканский лоукостер Interjet – единственный из оставшихся иностранных эксплуатантов самолета SSJ-100, при этом второй по парку после "Аэрофлота" (22 самолета) – ищет покупателей на российские борты, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в авиационной отрасли. По разным данным, компания хочет продать от семи до всех самолетов (или сколько получится). Причина – ухудшающееся финансовое положение перевозчика. И виновато в этом не только пресловутое медленное техобслуживание Sukhoi SuperJet 100, но и другие факторы: падение курса нацвалюты в Мексике и неудачная экономическая модель бюджетной авиакомпании.
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Известно, что Interjet занималась каннибализацией – ставила часть самолетов на прикол и снимала с них запчасти для поддержания летной годности другой части парка, пишет издание.

По данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ-100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 г., три – с декабря 2018-го – января 2019 г. и последний – с марта 2019 г.

В теории купить мексиканские "Суперджеты" могли бы отечественные лизинговые компании, но пока запроса со стороны перевозчиков нет – лизингодатели этим заниматься не будут. Эксперты говорят, что цена подержанных SSJ-100 может оказаться привлекательной для российских перевозчиков (в отличие от состояния этих самолетов, в их ремонт потребуется вложить немало средств). Однако это может не устроить производителя новых "Суперджетов" – компанию "Гражданские самолеты Сухого".

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СМИ: единственный иностранный эксплуатант "Суперджетов" хочет их продать

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Теги: ssj-100, interjet, лоукостер, суперджет



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