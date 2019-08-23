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Общество Тюменская область
Глава УМВД по Тюмени Евгений Козлов (2019) | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени нашли замену главному городскому полицейскому, который ушел на повышение в Северную Осетию

Глава тюменского полицейского главка Юрий Алтынов представил личному составу нового начальника управления МВД по Тюмени Евгения Козлова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по региону.

Полковнику Козлову 40 лет. В 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. Службу начал в РОВД Тюменской области в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска, и с тех пор не менял направления работы. Последняя должность – глава управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного управления МВД.

Напомним, предшественник Козлова на посту главы тюменской полиции, полковник Петр Вагин, приказом МВД России от 5 июня назначен заместителем министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии-Алании.

Глава УМВД по Тюмени Евгений Козлов глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

Глава УМВД по Тюмени Евгений Козлов(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

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В Тюмени нашли замену главному городскому полицейскому, который ушел на повышение в Северную Осетию

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Теги: Евгений Козлов, Юрий Алтынов, Петр Вагин



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