ВШЭ: инфляция по итогам года может составить 4,4%

Инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4,4% при благоприятных условиях.

Об этом следует из материалов "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленных НИУ ВШЭ. Так, эксперты прогнозируют прирост индекса потребительских цен в августе около 0%, что дает 0,4-0,5% прироста после устранения сезонности (против 0,2% в июле) и соответствует сохранению инфляции на уровне 4,6%.

Предполагаемое ускорение роста сезонно сглаженных цен в августе может быть связано с холодной погодой в июле и августе, а также с компенсацией сильного удешевления плодоовощной продукции в июне и в некоторой степени - с ослаблением рубля.

Как отмечается в исследовании, "по итогам 2019 года ожидается снижение инфляции до уровня 4,4% с вероятностью еще большего снижения при благоприятных условиях", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, наибольший вклад в замедление инфляции в июле до 4,6% в годовом выражении внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем в 2018 году, индексации.

Как говорится в материалах Центробанка России, в июле текущего года продолжилось замедление инфляции. Годовой прирост потребительских цен составил 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее.

При этом годовая продовольственная инфляция сохранилась на июньском уровне при повышении темпов удорожания плодоовощной продукции и замедлении роста цен на другие продовольственные группы.