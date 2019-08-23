14 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Южный ФО В России
(2019) | Фото: Федеральная пассажирская компания

Поезд с "детскими купе" отправился по маршруту Москва - Анапа

Первый поезд с "детскими купе" №109/110 отправился с Курского вокзала Москвы в Анапу.

Одна из нижних полок оборудована отстегивающейся сеткой, которая защитит ребенка от падения. Столик превратили в игру-"бродилку". Также приготовлены конструкторы с большими безопасными для ребенка деталями, игрушки и детские журналы. На стенах со стороны двери нарисованы разноцветные цифры и алфавит, над окном изображены фирменные персонажи РЖД - кошка-проводница Бася и кот-машинист Вася.

Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, состав для пассажиров с детьми будет курсировать по маршруту месяц. После этого проанализируют отзывы пассажиров, на основе которых примут решение о целесообразности полномасштабного запуска данного сервиса.

Напомним, в апреле компания "РЖД" представила новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильники и микроволновые печи.

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Поезд с "детскими купе" отправился по маршруту Москва - Анапа

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Теги: поезд, купе



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