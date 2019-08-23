Новая серия "Простоквашино" вошла в "тренды" YouTube

Появилась 19 по счету серия российского мультфильма "Простоквашино".

Как сообщили Накануне.RU в киностудии "Союзмультфильм", за несколько часов она собрала более 300 тыс. просмотров и вошла в "тренды" YouTube.

В настоящее время число просмотров приближается к 700 тыс. В эпизоде появляется новый персонаж – электронный помощник по имени Анфиса. Матроскин недоволен новым жильцом - кот активно борется с мини-роботом.

Как сообщалось ранее, студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с китайскими партнерами по поводу продажи первого сезона мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Об этом сообщила предправления студии Юлиана Слащева. По ее словам, интерес также демонстрируют страны Восточной Европы. Потенциальные покупатели хотели бы закупить больше серий мультфильма. Сейчас их 15, до середины следующего года планируется увеличить их число до 30.

В апреле этого года "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино".