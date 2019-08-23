Медведев расширил льготы на производителей рыбных консервов и грибов

Кабмин России утвердил новую редакцию перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции.

В список попали консервированная рыба, ракообразные и корма для животных. Поддержка государства также распространена на производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла и жиры, ферментные препараты).

В целях развития и государственной поддержки деятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока, лекарственных растений и производства из них пищевой продукции в перечень также включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов, сообщает ТАСС.

Ранее в Минсельхозе опровергли планы по введению ограничений на сбор грибов и ягод, о которых сообщили СМИ. В пресс-службе заявили, что введения ограничительных и контрольных мер не планируют.

В то же время ведомство намерено "повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки".

Ранее СМИ сообщили, что министерство планирует осуществлять контроль за сбором, переработкой и оборотом дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Об этом якобы говорится в проекте постановления кабмина, который разработан Минсельхозом.