Apple представит в сентябре три новых IPhone

Apple готовится к выпуску новые устройства устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами.

Анонс гаджетов запланирован на сентябрь. Как ожидается, тогда же новых iPhone поступит в продажу. iPhone Pro будет уметь усовершенствованную камеру на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Технология позволит снимать три изображения одновременно, а новое программное обеспечение искусственного интеллекта будет делать автоматическую коррекцию комбинированной фотографии.

Также смартфон будет иметь вторую заднюю камеру, что позволит улучшить портретный режим съемки и сохранить качество при увеличении, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что главный дизайнер Apple, при котором были созданы iPhone и Mac, покидает компанию, чтобы создать свою собственную.

Производитель гаджетов объявил о расставании с 52-летним Джонни Айвом. На фоне этой новости акции Apple упали на 1% на бирже.

Айв считался ключевым сотрудником корпорации, ответственным за промышленный дизайн и, в конечном итоге, за внешний вид всех основных продуктов Apple. Он работал в компании более 20 лет.