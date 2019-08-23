Вашингтон назвал ключевой фактор по восстановлению России в G8

США считают ключевым фактором позицию самой России относительно восстановления формата G8, однако Москва пока не внесла ясность по данному вопросу.

Об этом сообщил неназванный представитель американской администрации. "Были обсуждения, инициированные, как я понимаю, французской стороной, о том, когда настанет подходящее время для возвращения России, если вообще настанет. Этот вопрос может быть поднят, но ключевым фактором здесь является то, что сама Россия не просила о возвращении, так что, как мне кажется, сначала должно произойти именно это", - сказал он.

Также сообщается, что Трамп считает целесообразным возрождение формата G8с участием России и продолжает придерживаться такой позиции, но не обязательно выражает на этот счет, то или иное мнение.

Отмечается, что тема восстановления формата G8 будет обсуждаться на саммите в Биаррице, однако голосования по этому вопросу не будет, поскольку решения принимаются консенсусом, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по вопросу возвращения к формату G8 с участием России.

По словам главы государства, было бы стратегической ошибкой вернуться к старому формату, не разрешив кризис на Украине. Как уточнил Макрон, приглашение РФ без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7. При этом в перспективе он допустил возвращение Москвы к международному клубу.

Похожего мнения придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что приглашать РФ преждевременно, учитывая события на Украине, а также отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РБК.